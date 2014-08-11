Як не забути прийняти таблетку

Жодні ліки не будуть працювати, якщо ви забуваєте їх приймати. На жаль, нове дослідження показало, що лише 37% літніх людей більш або менш дотримуються рекомендацій лікарів, а всі інші регулярно забувають про необхідні медикаменти. Проаналізувавши поведінку пацієнтів, вчені виявили чинники, які дійсно допомагають приймати ліки вчасно.

Секрет успіху - зберігати медикаменти в одному і тому ж місці, причому краще всього у ванній кімнаті, і зробити їх прийом складовою частиною ритуалів, які ви робите щодня. Наприклад, якщо ви щодня двічі чистите зуби, то варто поставити ліки на поличку перед дзеркалом (звичайно, якщо не протипоказані такі умови зберігання!) і привчитися завжди згадувати про них відразу після того, як ви прополоскали рот. Якщо ліки треба зберігати в холодильнику, а ви завжди дістаєте звідти джем, щоб поснідати - поставте ліки поруч з джемом, і привчіться завжди діставати їх одночасно.

Це - найбільш успішна стратегія з точки зору статистики. Але деяким пацієнтам можуть допомагати і інші хитрощі. Наприклад, можна завжди приймати ліки в строго певний час, рівно о 10.17 і не хвилиною раніше або пізніше - це спровокує вас стежити за часом, а побачивши, що на годиннику вже 10.21, відразу ж згадати про ліки. Якщо ви приймаєте кілька медикаментів, запитайте у лікаря, чи можна приймати їх одночасно. Деяким також допомагає використання будильника.

zdr.ru