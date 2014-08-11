Вперше у світі проведена терапія гострого ішемічного інсульту стовбуровими клітинами

Його результати, опубліковані в журналі Stem Cells Translational Medicine, визнані успішними - терапія не завдала додаткового збитку здоров'ю п'яти учасникам, стан їх істотно поліпшився.

Досі можливості застосування гемопоетичних (кровотворних) стовбурових клітин CD34+ при ішемічному інсульті досліджувалися лише на тваринних моделях захворювання, що дозволило довести ефективність цього методу. Було встановлено, що цей вид стовбурових клітин кісткового мозку, будучи введеним в область ураження при крововиливі в головний мозок, запускає у ньому процес росту нових судин і тканин.

Група лікарів і вчених з Imperial College London під керівництвом професора Нагі Хабіба (Nagy Habib) відібрала для перших випробувань методу на людях п'ятьох пацієнтів з важким ішемічним інсультом в басейні внутрішньої сонної артерії. Отримані з кісткового мозку пацієнтів CD34+ клітини ввели в період (не більше тижня після інсульту) за допомогою ангіографічного катетера в середню мозкову артерію.

Процедура була перенесена добре усіма пацієнтами, ніяких серйозних побічних ефектів терапії відзначено не було. Більше того, через півроку після ін'єкції стовбурових клітин клінічні тести показали істотне поліпшення стану учасників випробувань - скорочення ділянки ураження мозку і хороші показники функціонування організму. Як зазначають автори, початкова тяжкість стану чотирьох пацієнтів не вселяла надії не тільки на поліпшення, але навіть на їх виживання, тим значнішими продемонстровані терапією результати.

У той же час, хоча підсумки першого клінічного випробування методу вселяють оптимізм, поки занадто рано робити певні висновки про ступінь його ефективності, вважає один з авторів, Сома Банерджі (Soma Banerjee). До початку більш широкомасштабних випробувань необхідно більш точно визначитися з дозуванням, режимом та ділянкою введення стовбурових клітин, а також з іншими важливими параметрами терапії.

У довгострокових планах групи Хабіба - розробка лікарського препарату, чия дія базується на хімічних чинниках, які секретуються стовбуровими клітинами. У майбутньому такі ліки можна буде вводити пацієнтам з гострим інсультом негайно після встановлення діагнозу просто в приймальному покої лікарні, прогнозує Хабіб.

medportal.ru