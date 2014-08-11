Стрес, перенесений під час вагітності, передається через покоління

За даними вчених, передчасні пологи є однієї з головних причин смерті новонароджених і можуть призвести до проблем зі здоров'ям у подальшому житті.

В ході експерименту дослідники спостерігали за першим поколінням щурів, народжених на пізніх термінах вагітності. Потім наступні два покоління були розділені на дві групи: тих, хто пережили і тих, хто не пережили стрес.

Виявилося, що у самок "стресованих" щурів вагітність тривала менше, ніж у самок, народжених від щурів, що не пережили стрес. Більш того, в "онучок" стресованих щурів терміни вагітності були також скорочені, навіть якщо їх матері перебували в спокійній обстановці. У нащадків щурів, які піддавалися стресу, був підвищений рівень глюкози в крові.

На думку провідного автора дослідження Герлінди Мец, вдалося довести, що стрес є потужним чинником, що передається через покоління і здатен впливати на перебіг вагітності.

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В ході подальших досліджень учені планують вивчити механізми, які стоять за цими змінами. На думку фахівців, передача набутих за життя особливостей нащадкам пов'язана з процесами метилювання ДНК.

Генетики відзначають, що стрес, пережитий і бабусями, впливає на ризик ускладнень під час вагітності молодого покоління, і варто враховувати, що причини багатьох захворювань можуть мати коріння в умовах життя наших предків.

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