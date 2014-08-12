Короткочасний стрес корисний для шкіри

У відповідь на стрес наднирникові залози виробляють глюкокортикоїди, стероїдні гормони, які мають протизапальний ефект. В умовах хронічного стресу ті ж гормони можуть послабити захисні функції шкіри і уповільнити процес загоєння ран. Однак під час короткочасного впливу стресу вони знижують запалення і допомагають шкірі справлятися з проблемами.

Дослідники вивчали на мишах вплив стресу при контактному дерматиті, викликаному милом або розчинником, алергічному контактному дерматиті, що виник через отруйний плющ або дуб, і екземі при хронічному шкірному захворюванні. У всіх трьох випадках стрес знижував запалення, сприяв загоюванню. Гіпотеза вчених підтвердилася і на людях. Дослідники припускають, що їхні висновки пояснюють, чому настільки шкідлива при хронічному стресі особливість збереглася в процесі еволюції.

Поліпшити стан шкіри можна й іншими способами. Нещодавно вчені з'ясували, що корисні бактерії, що приймаються всередину або наносяться прямо на шкіру, можуть подолати екзему, акне, рожеві вугри та інші хвороби шкіри. За словами лікаря Уїтні Боув, ці бактерії створюють захисний шар, який знімає запалення і захищає шкіру від шкідливих організмів.

med2.ru