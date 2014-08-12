Японські вчені створили наноматеріал для лікування опіків
Новий матеріал для лікування опіків, створений на основі нанотехнологій, японські вчені представили на конференції Американського хімічного товариства
Він годиться для покриття ділянок людського тіла зі складним рельєфом, які важко покрити нині існуючими засобами.
Новий біоматеріал, що складається з найтонших нанолистків, надгнучкий та надв'язкий. Він легко покриває всі важкодоступні місця. Нанолистки виготовлені з біодеградуйованого полімеру PLLA на основі молочної кислоти. На поверхні вони утворюють наношар.
Матеріал випробували на такому незручному об'єкті, як пальці миші, і переконалися в його ефективності.
Нанопокриття ефективно захищає рану від проникнення патогенних бактерій, у тому числі Pseudomonas aeruginosa, яка часто стає причиною госпітальних інфекцій. Наноматеріал захищає від бактерій протягом трьох днів, а при додатковому покритті - протягом шести днів.
Автори винаходу готуються до широких досліджень наноматеріалу на тваринах і вже обмірковують клінічні дослідження.