Японські вчені створили наноматеріал для лікування опіків

Він годиться для покриття ділянок людського тіла зі складним рельєфом, які важко покрити нині існуючими засобами.

Новий біоматеріал, що складається з найтонших нанолистків, надгнучкий та надв'язкий. Він легко покриває всі важкодоступні місця. Нанолистки виготовлені з біодеградуйованого полімеру PLLA на основі молочної кислоти. На поверхні вони утворюють наношар.

Матеріал випробували на такому незручному об'єкті, як пальці миші, і переконалися в його ефективності.

Нанопокриття ефективно захищає рану від проникнення патогенних бактерій, у тому числі Pseudomonas aeruginosa, яка часто стає причиною госпітальних інфекцій. Наноматеріал захищає від бактерій протягом трьох днів, а при додатковому покритті - протягом шести днів.

Автори винаходу готуються до широких досліджень наноматеріалу на тваринах і вже обмірковують клінічні дослідження.

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