ВООЗ визнала етичним використовувати експериментальні препарати для лікування лихоманки Ебола

У понеділок, 11 серпня, Всесвітня організація охорони здоров'я виступила із заявою, згідно з якою, використання для лікування лихоманки Ебола препаратів, чия дію і побічні ефекти не були до кінця вивчені, визнається етичним.

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У висновку ВООЗ, витяги з якого наводить BBC News, сказано, що "при дотриманні певних умов етично запропонувати неперевірені процедури з невідомими побічними ефектами і дією для лікування і профілактики захворювання".

Згідно із заявою, пацієнти в обов'язковому порядку повинні бути поінформовані про використання експериментальних методів лікування, а також зобов'язані дати на нього згоду, а дані про результати застосування препаратів повинні зберігатися. Яким саме чином буде проводитися збір даних, а також про джерела фінансування експериментального лікування не повідомляється.

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На сьогоднішній день відомо кілька експериментальних вакцин від лихоманки Ебола, більшість з яких тестували тільки на тваринах. TKM-Ebola - єдиний препарат, який на початку 2014 року пройшов клінічні випробування на людині і знаходиться на розгляді організації по контролю за лікарськими препаратами США.

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