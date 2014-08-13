Канада надасть ВООЗ експериментальний препарат для лікування лихоманки Ебола

Вся партія буде передана Всесвітній організації охорони здоров'я (ВООЗ),заявила міністр охорони здоров'я Канади Рона Амброз (Rona Ambrose).

Рішення про надання лікарського засобу було прийнято незабаром після визнання ВООЗ етичності застосування неперевірених на людях ліків для боротьби зі спалахом лихоманки Ебола, від якої на даний момент немає зареєстрованих ліків або вакцин.

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Планується, що в Африку буде доставлено від 800 до 1000 доз лікарського засобу, розробленого в державній лабораторії. Точна кількість експериментального препарату залежить від того, скільки зразків лікарських засобів знадобиться Канаді для проведення клінічних досліджень.

Заступник міністра охорони здоров'я Канади Грег Тейлор (Greg Taylor) розповів, що ця вакцина показала свою ефективність в тестах на тваринних моделях, однак ніколи не випробовувалася на людях.

В уряді Канади підкреслили, що спрямована в Африку терапевтична вакцина не є продуктом, розробленим компанією Tekmira. Всього в розпорядженні Канади знаходиться 1,5 тис. доз нового лікарського засобу. Для випуску більшої кількості препарату потрібно 4-6 місяців.

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Раніше стало відомо, що Tekmira може найближчим часом відновити клінічні дослідження TKM-Ebola, які були припинені FDA з міркувань безпеки. Розробка TKM-Ebola належить Міністерству оборони США, яке уклало з Tekmira контракт на проведення клінічних досліджень вартістю 140 млн доларів.