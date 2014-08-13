У Нігерії запроваджено надзвичайні заходи проти поширення лихоманки Ебола

13 випадків інфікування вірусом Ебола, в т. ч. 2 смертельних, були зареєстровані в Лагосі, найбільшому місті Нігерії, протягом 3 тижнів.

Як повідомляє Католицький оглядач, нігерійський кардинал Джон Онайекан випустив пастирські директиви з метою уникнення розповсюдження вірусу Ебола. Тепер в Нігерії будуть причащати, видаючи облатку в руку, а не кладучи її в рот причаснику.

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Заборонені також рукостискання на знак миру між вірними.

Архієпископ закликав просить дотримуватися цих заходів до наступного особливого розпорядження. Крім того, нещодавно в чин богослужіння архієпархії внесені особливі молитви-прохання про заступництво перед смертельною хворобою.

Деякі парафії Англіканської церкви також змінили спосіб причащання. Тепер парафіянам не дають причастя з однієї чаші.