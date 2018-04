Музика мобілізує фізичні сили людини

На великих змаганнях нерідко можна побачити, як спортсмени слухають музику безпосередньо перед виступом, або в процесі підготовки. Деякі закривають очі і похитують головою в такт мелодії, яка звучить в навушниках. Складається враження, що це допомагає їм зосередитися на майбутніх зусиллях, набратися сил, налаштуватися на боротьбу. Наукові дослідження показують, що музика, дійсно, здатна покращити здібності до запам'ятовування, мотивацію до праці, навіть зменшити фізичний біль. Але який її внесок у спортивні перемоги?

Денніс Су (Dennis Y. Hsu) з Північно-Західного університету в Івенстоуні провів серію тестів з вивчення впливу музики та пісень на відчуття припливу фізичних сил та продуктивність виконання різних завдань. В одному з тестів учасникам пропонували прослухати тридцятисекундні уривки різних композицій, загальним числом 31, і оцінити, скільки сил додає кожна з композицій. Серед варіантів були представлені різні стилі, від спортивної музики до хіп-хопу і реггі. Найбільш мобілізуючою була визнана пісня групи Queen «We will rock you», а також «Get Ready for This» колективу U2 Unlimited. Найменше силою заражали пісні «Because We Can» від Fatboy Slim та «Who Let the Dogs Out» Baha Men.

Суб'єктивне відчуття припливу сил дослідники спробували оцінити кількісно у вигляді продуктивності при виконанні таких завдань, як здатність до абстрактного мислення (наприклад, побачити ліс замість дерев), ілюзію контролю над соціальними відносинами і прагнення зробити перший хід у спортивних змаганнях. У цих дослідах виявилося, що музичні композиції дійсно викликали суб'єктивне відчуття сили учасників. Причому слова пісень, без музичного супроводу, ніякого ефекту не мали. Окремо можна було помітити, що музика з вираженими басами виявлялася більш дієвою.

Точні фізіологічні механізми, що лежать в основі надихаючого впливу музики і пісень, залишаються невідомими. Можливо, музика виступає як засіб спілкування, передаючи емоції, заражаючи ними. Якщо це так, то можна ідентифікувати активацію нейронів, або навіть клітинних сигнальних шляхів у відповідь на звукову стимуляцію. Цілком можливо, для підготовки до будь-якої важливої події, будь то перше побачення, або важливе співбесіду, є можливість підібрати музику, активує необхідні якості організму. Людям слід уважно стежити за плей-листом в плеєрі і розуміти, як на них діє те, що вони слухають.

