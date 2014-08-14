Алергія на горіхи незабаром перестане бути проблемою

Алергія на горіхи - одна з найстрашніших. Але вчені змогли створити гіпоалергенні горіхи кешью і збираються зробити те ж саме з іншими типами горіхів. Ключ - зміна білків, що викликають алергічну реакцію, передає meddaily.ru з посиланням на The Telegraph.

Реакція обумовлена антитілами, які утворюються. І фахівцям вдалося змінити форму білків таким чином, що вони стали невидимими для імунітету. Секрет криється в обробці алергенів сульфітом натрію. Сполука змінювала структуру алергенів, і антитіла до них не приєднувалися.

Поки дослідження проводилося тільки на ізольованих алергенах, але тепер доведеться провести експерименти з цілими горіхами і з клітинами людини. Вчені сподіваються застосувати технологію стосовно лісових горіхів і арахісу.

До речі, Сільськогосподарський технічний університет Північної Кароліни розробив схему, яка знижує концентрацію алергенів до 98%, але в арахісі. Отже, пропонується замочувати арахіс очищений в розчині харчових ферментів. За смаком арахіс після цієї процедури нагадує смажений. Його можна вживати в їжу цілком або подрібнювати і додавати в інші продукти. Також цей арахіс підходить для проведення імунотерапії.