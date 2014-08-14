Вчені створили метод перевірки якості кави

Дослідники з Державного Університету Лондрини в Бразилії розробили тест, здатний оцінити якість кави. Новий тест зможе з 95%-ною точністю передбачити, чи не додані в каву ячмінь, кукурудза, пшениця, боби, соя, рис, крохмаль, сироп, насіння асаї або коричневий цукор. Хоча ці інгредієнти і не шкідливі, вони збільшують прибуток виробників і знижують якість напою, пише meddaily.ru з посиланням на Prothom Alo.

Для теста використовуються рідинна хроматографія та статистичні інструменти. Хроматографія - дуже чутливий і вибірковий метод. Наповнювачі легко ідентифікувати за рівнем цукру. Оскільки кава складається з вуглеводів, дослідники змогли виявити характерні "відбитки", що відрізняють справжню каву. При наявності добавок рівень вуглеводів у напої виходить іншим.

Згідно з дослідженням, тенденція на зменшення обсягів виробництва кави може призвести до появи численних підробок. "Коли на ринку стає менше кави, ціни зростають, і починає розвиватися шахрайство", - каже дослідник Сюзанна Люсі Ніксдорф. Після обжарювання і помелу стає практично неможливо відрізнити каву від різних добавок. Однак новий тест допоможе виявити фальшиву каву до того, як вона з'явиться в ресторанах і магазинах.