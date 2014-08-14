Чим корисні йогурти

Американські експерти нещодавно з'ясували, що регулярне вживання йогуртів не тільки сприяє втраті зайвої ваги, але і збільшенню рівня сексуальної привабливості в очах протилежної статі. Група біологів на чолі з Еріком Ельма і Сюзанн Ердман, доктором біологічних наук з Массачусетського технологічного інституту (США), вивчили в своїй роботі вплив пробіотиків на організм повних людей.

Як повідомляє newss.net.ua з посиланням на телеканал ABC News, для того, щоб перевірити припущення про здатність пробіотиків, що містяться в йогуртах, активізувати діяльність корисних бактерій, що живуть в кишечнику, вченими був проведений невеликий експеримент на лабораторних мишах. Тварин розділили всього на три групи: першу групу годували звичайним кормом, в раціон другої групи додавали ванільний йогурт, тоді як третю - годували виключно шкідливою їжею.

Через певний час дослідники звернули увагу, що після початку експерименту у мишей з другої групи помітно покращився волосяний покрив: шерсть тварин набула блиску і стала густішою. Крім того, у мишей було відзначено різке зниження ваги, а самці, за спостереженнями дослідників, стали вести себе трохи більш розкуто і самовпевнено».

Причина таких істотних змін була визначена вченими досить швидко. Як з'ясувалося, тестікули або яєчка тварин, що вживали йогурт, на 5% збільшилися в обсязі, порівняно з мишами з першої групи, що живляться звичною їжею, і на 15% більше, ніж у мишей, яких дослідники в експерименті годували їжею з виразно високим вмістом солі, підсолоджувачів, канцерогенів і різних харчових добавок.

Між тим, плідність самців збільшилася в кілька разів, у той час як самки, стали більш привабливі і виявляли найкращу турботу про свій виводок. Тим не менш, вчені зазначають, що мають намір провести ряд додаткових випробувань, але вже на людях, щоб перевірити, чи може вживання йогуртів з пробіотиками мати аналогічний вплив - збільшення рівня плодючості і контроль ваги - на організм людини. «Коли я побачила результат дії йогурту в експерименті, я вирішила неодмінно запровадити його і в свій раціон», - зазначила Сюзанн Ердман.