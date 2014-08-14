У Гвінеї оголошено надзвичайний стан через лихоманку Ебола

Президент Гвінеї Альфа Конде в середу ввечері оголосив про введення в країні режиму надзвичайного стану через спалах лихоманки Ебола.

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"Всесвітня організація охорони здоров'я визнала Ебола глобальною загрозою для охорони здоров'я. Враховуючи, що Гвінея є країною, що прийняла статут ВООЗ, я оголошую Ебола причиною введення надзвичайного стану в країні", - йдеться в заяві Конде.

Раніше режим надзвичайного стану через вірус було введено в Нігерії та Ліберії.

ria.ru