Маса тіла при народженні впливає на здоров'я

Макдейд і колеги простежили, як ці фактори раннього розвитку впливають на рівень С-реактивного білка, біомаркеру, пов'язаного з ризиком серцево-судинних захворювань і розладів обміну речовин. Як виявилося, зв'язок існує, і значний. Грудне вигодовування приблизно в тій же мірі знижує ризики можливих захворювань, як профілактичний прийом статинів. До такого висновку дійшли вчені під керівництвом Томаса Макдейда (Thomas W. McDade) з Північно-Західного університету в Івенстоуні. Згідно з результатами їх дослідження, вага при народженні та грудне вигодовування впливають на здоров'я протягом довгих років.

Дослідники провели когортне дослідження даних 6951 людини. Вони виявили, що вага при народженні пов'язана з рівнем С-реактивного білка в молодому віці, з негативною кореляцією, що починається з 2,8 кг і вище. Що стосується грудного вигодовування, концентрації С-реактивного білка були нижче на 20,1%, 26,7%, 29,6% і на 29,8% серед тих, кого годували грудьми менше трьох місяців, 3-6 місяців, 6-12 місяців і довше 12 місяців відповідно. При порівнянні дітей всередині однієї родини більшу вагу при народженні показав зв'язок зі зниженим рівнем С-реактивного білка починаючи з 2,5 кг. Грудне вигодовування мало схожий ефект, якщо тривало не менше трьох місяців.

На думку авторів, отримані дані зайвий раз підтверджують важливість превентивного підходу до збереження здоров'я. Профілактика повинна охоплювати пренатальний період і включати ефективну пропаганду та підтримку грудного вигодовування. Це може представляти інтерес для страхових компаній, що спеціалізуються у сфері обов'язкового медичного страхування. Такі компанії можуть розглянути збільшення страхового покриття в зазначених напрямках - в майбутньому це допоможе запобігти великим витратам на охорону здоров'я.

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