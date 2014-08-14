AstraZeneca успішно випробувала новий препарат для лікування подагри

AstraZeneca представила переконливі результати III фази клінічних досліджень експериментального препарату лезинурад (lesinurad) у складі комплексної терапії подагри.

Метою клінічних досліджень CLEAR1 і CLEAR2 була оцінка ефективності та безпеки застосування лезинурада (200 мг або 400 мг один раз на день) разом з алопуринолом при лікуванні пацієнтів, які не відповідають на терапію одним алопуринолом. В ході клінічних досліджень CRYSTAL вивчалася ефективність комплексної терапії лезинурадом (200 мг або 400 мг один раз на день) і фебуксостатом (80 мг один раз на день) у терапії пацієнтів з тофусами. Алопуринол і фебуксостат належать до класу непуринових селективних інгібіторів ксантиноксидази і широко застосовуються в даний час при лікуванні подагри.

Як показали результати CLEAR1 і CLEAR2, через 6 місяців терапії частка учасників з рівнем урикемії <6,0 мг/дл була значно вищою у групі, яка пройшла комплексне лікування (незалежно від денної дози лезинурада), ніж серед тих, хто брав тільки алопуринол.

За підсумками CRYSTAL автори дослідження констатували, що 400 мг експериментального препарату в комбінації з фебуксостатом сприяють досягненню рівня урикемії <5,0 мг/дл великим числом пацієнтів, ніж тільки при прийомі фебуксостата. При цьому призначення 200 мг лезинурада не приводить до бажаного результату.

Найбільш поширеними негативними побічними ефектами у учасників CLEAR1 і CLEAR2 були захворювання верхніх дихальних шляхів, біль в спині. Серед пацієнтів з клінічних досліджень CRYSTAL найчастіше спостерігалися ринофарингіти і атралгія.

Як відзначили в компанії, результати клінічних досліджень III фази буде направлено в органи разом із заявкою на реєстрацію препарату.

Лезинурад є селективним інгібітором реабсорбацію сечової кислоти. Препарат блокує URAT1 - транспортер органічних аніонів, тим самим сприяючи виведення сечової кислоти з організму.

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