Ізраїльські вчені розробили новий метод лікування ракових пухлин

Вчені з Тель-Авівського університету розробили новаторський метод введення препаратів в організм ракових хворих. Нова точкова методика дозволить підвищити ефективність лікування та суттєво знизить негативний вплив лікарських препаратів на організм, повідомляє Ідо Евраті в "Гаарец".

Лікарські препарати будуть надходити в організм за допомогою мікроскопічного носія, який проникає в тіло пацієнта, не завдаючи шкоди здоровим тканинам і випускає ліки тільки коли ліки досягнуть ракової пухлини.

Крім того, нова методика дозволяє одночасно донести до ракової пухлини антираковий антибіотик DOX і засіб хіміотерапії PTX. Вченим також вдалося обчислити оптимальне співвідношення цих двох препаратів, щоб вони максимально ефективно боролися з пухлиною і мали мінімальну шкоду для організму.

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