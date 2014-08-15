Аспірин та ібупрофен можуть вилікувати депресію

Аспірин і ібупрофен можуть вилікувати депресію, встановив Кембриджський університет. Секрет у тому, що запалення пов'язане з психічними відхиленнями, а дані препарати знімають запалення, пише meddaily.ru з посиланням на The Daily Mail.

Імунітет відіграє важливу роль в даному питанні. Він зазвичай "вимкнений", але активується при інфекції. Іноді імунітет активований сильніше, тобто, налаштований на більш високий рівень відповіді. Така ситуація спостерігається при наявності не дуже гострої, але стійкої інфекції. При такому розкладі ризик депресії і психозу значно підвищується.

Також відомо, що у людей з депресією і шизофренією підвищений ризик розвитку хвороби серця і діабету. А підвищений рівень інтерлейкіну-6 змушує ступінь ризику підвищитися в обох випадках. Якщо діти постійно стикаються з інфекцією, у них підвищується рівень інтерлейкіну і в подальшому - депресії.

Аналіз крові 4500 осіб, що проводиться у віці 9 років, супроводжувався спостереженнями аж до 18-го Дня народження. Вчені намагалися знайти ознаки депресії або психозу. Також шукалися сліди колишньої в минулому інфекції. Про це говорив рівень інтерлейкіну-6 у крові. Причому, його сліди залишалися навіть, коли людина одужала. Отже, діти, мали підвищений рівень маркерів запалення, майже в два рази частіше стикалися з депресією або психозом.