Плач немовляти розповість про його здоров'я

Дослідники з Кіото записали спонтанний плач 20 доношених і 44 недоношених немовлят. Вік дітей на момент запису був однаковим: 42 тижні після зачаття. Також вчені врахували вагу немовлят при народженні та на момент запису: це дозволило зрозуміти, наскільки швидко росте кожна дитина, пише Здоров'я.

З'ясувалося, що недоношені діти, як правило, плачуть більш високим голосом, ніж ті, хто народився в строк. Це ніяк не було пов'язано з вагою або швидкістю росту. Тому японці припустили, що високочастотні звуки плачу у немовлят асоційовані з недостатньо активним блукаючим нервом. Блукаючий нерв у тілі людини найдовший. Він проходить з черепної коробки через тулуб до шлунка і кишечника і впливає на роботу багатьох внутрішніх органів, у тому числі голосових зв'язок. Сигнали, що приходять з блукаючого нерву, зазвичай розслаблюють голосові зв'язки, роблячи голос нижчим.

Зрозуміло, самим мамам і татам буде важко без спеціального обладнання та порівняння з іншими дітьми оцінити по звуках плачу немовляти, як працює його блукаючий нерв. Однак при підозрі на проблеми з цим нервом можна буде звернутися до лікаря, який підтвердить або спростує припущення батьків, а також призначить лікування, наприклад, масаж, який зможе стимулювати розвиток немовляти і прискорити його ріст.