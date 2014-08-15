Як сповільнити процес старіння в організмі

Університет Каліфорнії провів чергове дослідження впливу здорового способу життя на організм людини. Результати досліджень учених опубліковані в свіжому номері журналу Molecular Psychiatry, пише scienceblog.ru.

У дослідженні взяло участь більше 200 жінок у віці 50 - 65 років. Протягом року всі респонденти пережили якийсь стрес - розлучилися, втратили роботу, попрощалися з близькими. Вчені вивчили, наскільки здоровий спосіб життя, дієта, фізичні вправи і здоровий спосіб впливають на організм в стресових ситуаціях.

В основі дослідження лежить вимірювання довжини тіломірів в хромосомах, відповідальних за їх захист. Через рік аналіз хромосом повторився. Вченим відома здатність даних клітинних структур зменшуватися при діленні клітин, що дозволяє судити по їх довжині про старіння клітини.

У результаті вчені з'ясували, що респонденти, які пережили стрес і дотримувалися здорового способу життя, уникли його побічного впливу. Тіломіри в їх організмі не залежали від нервового напруження і не скоротилися. Коментуючи ці результати, один з учасників дослідження доцент Елі Путерман зазначила, що сучасним людям дуже важливо дотримуватися правильного харчування, достатньо відпочивати і зберігати фізичну активність незалежно від оточуючого їх стресу. Це позитивно впливає на загальне самопочуття і сприяє позитивному настрою, адже спорт є прекрасним засобом проти стресу і зберігає молодість клітин.

Довголіття залежить не лише від здорового способу життя, але і від багатьох, іноді несподіваних чинників. Наприклад, вчені з медичного центру університету Північної Кароліни встановили залежність тривалості життя від характеру людини.