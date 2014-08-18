На Корсиці винищують комарів через ризик лихоманки денге

Боротьбу з комарами проводять санітарні служби столиці Корсики Аяччо через ризик поширення лихоманки денге. Про це повідомляє РІА «Новости» з посиланням на газету Corse Matin.

"Випадок захворювання поки ще не підтверджений - необхідно дочекатися результатів аналізів крові. Але всі запобіжні заходи прийняті оперативно", - наводить газета слова заступника глави корсиканського агентства з охорони здоров'я Жана Убйо.

За його словами, пацієнт, госпіталізований в середу, прибув на Корсику після візиту до Французької Полінезії.

Напередодні ввечері в місті вже почали робити заходи по винищенню кромарів, які є переносниками захворювання.

Лихоманку денге, якою у світі щорічно хворюють від 50 до 100 мільйонів жителів тропіків та субтропіків, розносить особливий вид комарів Aedes Aegypti, які розмножуються в чистій стоячій воді. Інкубаційний період триває 5-10 днів. Лихоманка, від якої не існує ні надійних вакцин, ані ліків, характеризується раптовим підвищенням температури, яке триває п'ять-сім днів, головним болем, сильним болем у суглобах, іноді висипом.

Корсіканська столиця Аяччо традиційно приваблює в літні місяці багато туристів. В даний час в місті проходять "Наполеонівські дні", присвячені 245-й річниці від дня народження першого імператора Франції, на які також приїхало чимало відвідувачів.