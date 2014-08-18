У популярному напої знайшли небезпечну бактерію

Харчовий гігант, компанія Mars, випустила офіційне попередження щодо якості своїх напоїв. Справа в тому, що в них виявили бактерію, що викликає діарею. Довелося відкликати тисячі пляшок Mars Milk, Milky Way Milk, Skittles Drink, Starburst Strawberry Drink і Galaxy Smooth Drink на 350, 376 і 750 мілілітрів.

Дані напої виробництва німецького підрозділу компанії - Milchwerke Mittelelbe GMBH - мають позначки про термін придатності між 19/12/2014 і 11/4/2015. У них була виявлена бактерія - Bacillus subtilis (сінна паличка). Вона часто викликає харчові отруєння, блювоту і розлад шлунка, пише meddaily.ru з посиланням на The Independent. Представник компанії закликає всіх європейців позбутися від цих напоїв. Поки відгук продукції торкнувся Франції, Німеччини та Нідерландів.

Сінна паличка має дивовижні властивості. У людей з ослабленим імунітетом вона викликає проблеми. А у здорових може використовуватися в складі пробіотичного засобу. Що важливо, паличці не страшна термічна обробка. Різні штами палички широко використовуються. Наприклад, один із штамів застосовується у виробництві гіалуронової кислоти - важливого компонента зволожуючих кремів.