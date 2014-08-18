Куріння "травки" пошкоджує мозок і знижує IQ

Часте вживання марихуани може мати негативний ефект на мозок в підлітковому і молодому віці, у тому числі викликати ослаблення пам'яті і навчання, знизити IQ. Такі висновки були зроблені в ході дискусії, яка розгорнулася на конференції Американської психологічної асоціації, пише Сьогодні.

За даними дослідників, у 2012 році вживання марихуани серед молоді зросло майже в три рази порівняно з 1993 роком. У віковій групі від 18 до 25 років 31% повідомили, що курили марихуану в минулому місяці.

Вчені стверджують, що залежність від марихуани супроводжується падінням IQ на шість пунктів.

Магнітно-резонансне сканування мозку показує, що при залежності від марихуани в структурі мозку спостерігаються стійкі зміни, особливо в сірій речовині, що становлять тіла нервових клітин.

Фахівці стурбовані закономірністю: в тих країнах, де дозволено медичне застосування марихуани, зростає її споживання як психоактивної речовини. Причина в тому, що до неї перестають ставитися як до чогось, пов'язаного з ризиком.