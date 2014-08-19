Вперше за останні 100 років вчені визнали, що жінки - розумніші за чоловіків. Такі висновки зробив всесвітньо відомий професор з Університету Отаго в Новій Зеландії Джеймс Флінн (James Flynn), повідомляє newss.net.ua.

Флінн вже дуже давно займається дослідженнями в галузі динаміки коефіцієнта розумового розвитку у різних країнах. Результати його досліджень отримали міжнародне визнання. Раніше за показниками IQ жінки відставали від чоловіків всього на кілька пунктів, але в останні роки це відставання незмінно скорочувалося. На сьогодні коефіцієнт інтелекту жінок зрівнявся з показниками чоловіків, а в деяких країнах слабка стать виявилася навіть розумнішою за сильну.

«За останні сто років рівень інтелекту чоловіків і жінок стабільно зростає, але у жінок прогресує швидше. Це наслідок сучасного життя. Складності сучасного світу розвивають наш інтелектуальний рівень», - відзначає вчений. За однією з версій, причиною того, що жінки стали розумніші за чоловіків, є поєднання кар'єри і сімейного життя.

Відповідно до іншої теорії, жінки завжди мали потенціал для більш високих результатів, але тільки зараз змогли його реалізувати. «Протягом століть жіноча стать знаходилася в невигідному становищі, зазнавала гноблення. Але тепер, коли жінки стали незалежними, краще видно, чого вони варті», - говорить Джеймс Флінн. Тести проводять в Європі, США, Канаді, Новій Зеландії, Аргентині, Естонії, Австралії.