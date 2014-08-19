Як зберегти зуби цілими і здоровими

Стоматологи попередили людей, щоб ті остерігалися пошкодження емалі зубів, що можуть викликати кислі напої. Однак, для деяких, пошкодження і проблеми, пов'язані з питвом содових, лимонних напоїв або чаїв, можливо, вже почали вступати в силу. Питання залишається: Що можна зробити, щоб відновити вже пошкоджені зуби?

У недавньому дослідженні д-р Мохамед A. Бессайоуні описав склад кислотних напоїв, таких як содова, лимонний, грейпфрутовий і апельсиновий соки, зелений і чорний чай і розповів про 3 кроки з відновлення зубів, які страждають від ерозії в результаті надмірного споживання цих продуктів, пише newss.net.ua.

Д-р Бессайоуні рекомендує тим, хто вже відчуває зубну ерозію:

1. Визначте джерело ерозії, можливо, з допомогою стоматолога.

2. Потім, потрібно визначити і зрозуміти, яким чином це джерело зачіпає зуби, в цілях здійснення заходів з контролю і запобігання подальшого пошкодження.

3. Нарешті, людина повинна припинити або звести споживання підозрюваної їжі або напою до абсолютного мінімуму.

Також рекомендується звернутися за професійною стоматологічною консультацією, щоб по можливості відновити пошкоджені тканини. Деякі люди, можливо, навіть не підозрюють про існування проблеми, поки їх зуби знаходяться на ранніх стадіях зубної ерозії. Без належної діагностики професійним стоматологом можуть з'явитися і більш серйозні проблеми з порожниною рота. Тому, відвідуйте своїх стоматологів два рази в рік. Це допоможе зберегти здорові зуби, так само як виявити і запобігти проблемам у майбутньому.