Гормональна терапія провокує рак

Тривалий прийом гормонів будь-якого типу в період менопаузи підвищує ризик розвитку раку грудей. Такі невтішні висновки зробили фахівці з Жіночого госпіталю Бригама (Brigham women's Hospital) в Бостоні, пише newss.net.ua.

Дослідження було проведено під керівництвом Венді Чена (Wendy Chen). Він протягом багатьох років спостерігав за здоров'ям 60 000 жінок, які переживають менопаузу. Виявилося, що в групі ризику розвитку раку знаходяться не тільки ті жінки, які приймають естроген і прогестин, але і ті, кому видалили матку і які приймали тільки естроген.

Раніше вважалося, що прийом тільки естрогену не підвищує ризик розвитку раку. У зв'язку з отриманими даними, вчені зробили висновок: якщо гормони приймати протягом багатьох років, жінка постраждає від раку. Причому чим довше термін прийому препаратів, тим вище ризик розвитку раку. Також було підраховано, що прийом гормонів протягом 10 років значно підвищує ймовірність утворення раку молочної залози.