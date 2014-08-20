Африканський банк розвитку виділив 60 млн дол країнам, де зафіксували лихоманку Ебола

Африканський банк розвитку (АБР) розпорядився про виділення 60 мільйонів доларів на підтримку країн, в яких було зареєстровано спалах геморагічної лихоманки Ебола. Про це повідомляє РІА «Новости» з посиланням на агентство Франс Прес.

Президент АБР Дональд Каберука сказав, що відповідні кошти будуть виділені з бюджету банку і спрямовані урядам чотирьох країн: Гвінеї, Ліберії, Сьєрра-Леоне та Нігерії. За словами Каберука, ці гроші будуть спрямовані на оплату роботи медичного персоналу, а також закупівлю необхідного обладнання.

«Епідемія Ебола - це не лише наслідок кризи системи громадської охорони здоров'я, але також і економічної кризи, яка впливаэ на багато сфер», - заявив Каберука пыд час прес-конференції, що відбулася у вівторок в Абіджані (Кот-Д'Івуар).

Кількість жертв епідемії на сьогоднішній день досягла 1229 осіб, зафіксовано ще 2240 випадків зараження, за даними Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ). Випадки захворювання зафіксовані в Ліберії, Сьєрра-Леоне, Гвінеї та Нігерії.

Лікування геморагічної лихоманки Ебола або ефективної вакцини проти неї не існує, але після спалаху хвороби про розробку перспективних препаратів повідомляли виробники в США, Японії і Канаді. ВООЗ визнала етичним використовувати для лікування хвороби експериментальні ліки.