Свинець - одна з причин набору ваги

Багато неврологічних порушень провокує отруєння свинцем. Але, як виявилося, даний важкий метал, який міститься в деяких продуктах, також призводить до розвитку ожиріння. Згідно з роботою Мічиганського університету, що проводилася під керівництвом Дані Долиною, небезпечні навіть малі дози свинцю. Це доводять експерименти з гризунами, повідомляє meddaily.ru з посиланням на "Ремедіум".

Свинець додавали в питну воду, яку самки мишей пили за 2 тижні до спарювання з самцями, протягом вагітності та годування потомства. Тварин розбили на 4 групи, кожна з яких отримувала різні дози свинцю. Контрольній групі свинець, можна сказати, не давався, а іншим групам давали його в концентрації 2,1, 16 і 32 мільйонні частки. Вагу народженого потомства вимірювали на 3, 6 і 9 місяці життя.

У результаті тварини, матері яких у період вагітності отримували свинець, частіше страждали від ожиріння. Підвищений апетит був зафіксований у самців старше шести місяців і у самок, які досягли дев'яти місяців. Вага самців, які народилися у мишей, що отримували максимальні дози свинцю, навіть в перші дні життя був вищим, ніж у тварин з контрольної групи. Зайва вага проявлялася у всіх тримісячних самців, і тенденція до набору ваги зберігалася.