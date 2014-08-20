Хвороба самотніх жінок

Медики вирахували недуг, яким найчастіше страждають одинокі жінки, в той час як у заміжніх дам він діагностується рідко. Дослідження за участю декількох тисяч заміжніх і незаміжніх жінок показало, що самотні представниці слабкої статі частіше страждають від серцево-судинних захворювань, пише newss.net.ua.

Щоб зробити ці висновки, британським вченим довелося протягом 13 років спостерігати за станом здоров'я всіх цих жінок.

Також було з'ясовано, що жінки, які щасливі у шлюбі, у 2 рази рідше страждають від гіпертонії, ІХС (ішемічної хвороби серця) і ожиріння. Все це пояснюється психологічними особливостями заміжніх і незаміжніх жінок. В шлюбі дамі ніколи думати про свої проблеми, і вона бачить більше позитивного в життя, а самотність підриває психологічний баланс.