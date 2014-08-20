П'ять способів прискорити обмін речовин
Хочете спалювати жир швидше? Перевірте ці п'ять способів, як тільки прокинетеся, щоб збільшити метаболізм
Вправи
Як стверджує відомий бодібілдер Кай Грін, щоб тренування не тільки дали вам бадьорість, але і спалювали більше калорій - займайтеся вранці. Заняття вранці також допомагають збільшити метаболізм, тим більш, що тренування в інший час не принесе такий же результат, пише womanel.com.ua.
Додайте інтенсивності
Недавнє дослідження показало, що інтенсивні вправи в 2,5 хвилини призведуть до більшого спалювання калорій на весь день.
Не пропускайте сніданок
Ви не повинні пропускати повноцінний сніданок тільки тому, що ваш день проходить в суєті. Вживання їжі з ранку тримає тіло в тонусі і значно прискорює обмін речовин.
Силові тренування
Не забудьте додати малу кількість силових тренувань в режим, щоб спалити більше калорій. Це збільшує метаболізм і тонізує.
Не забувайте про полуденок
Можна перекусити і схуднути, але переконайтеся, що ви вибираєте виключно здорові закуски. Кращі варіанти для спалювання жиру - це антиоксиданти і білок.