П'ять способів прискорити обмін речовин

Вправи

Як стверджує відомий бодібілдер Кай Грін, щоб тренування не тільки дали вам бадьорість, але і спалювали більше калорій - займайтеся вранці. Заняття вранці також допомагають збільшити метаболізм, тим більш, що тренування в інший час не принесе такий же результат, пише womanel.com.ua.

Додайте інтенсивності

Недавнє дослідження показало, що інтенсивні вправи в 2,5 хвилини призведуть до більшого спалювання калорій на весь день.

Не пропускайте сніданок

Ви не повинні пропускати повноцінний сніданок тільки тому, що ваш день проходить в суєті. Вживання їжі з ранку тримає тіло в тонусі і значно прискорює обмін речовин.

Силові тренування

Не забудьте додати малу кількість силових тренувань в режим, щоб спалити більше калорій. Це збільшує метаболізм і тонізує.

Не забувайте про полуденок

Можна перекусити і схуднути, але переконайтеся, що ви вибираєте виключно здорові закуски. Кращі варіанти для спалювання жиру - це антиоксиданти і білок.