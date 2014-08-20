Музичний смак залежить від рівня інтелекту

В ході досліджень, присвячених визначенню, які музичні напрямки притупляють розумові здібності, з'ясувалося, що інтелектуальний розвиток людини дійсно пов'язаний з її музичними вподобаннями. Всього британські психологи опитали 36 тисяч осіб з різних країн світу, пише hochu.ua.

Для тестування рівня інтелекту використовувалися традиційні тести та завдання з загальноосвітньої шкільної програми. Хіп-хоп, r'n'b і реп подобався випробуваним з найнижчим рівнем IQ. На другому місці за розвитком інтелекту виявилися любителі класичної та симфонічної музики. На подив дослідників, найрозумнішими довелося визнати тих, хто захоплювався важким роком.

Керівник дослідження, професор Адріан Норт, голова кафедри прикладної психології університету Херіот-Уотт в Единбурзі поділився висновками і про те, які якості характеру характерні для любителів різної музики. Всім меломанам властива схильність до творчості. Блюзуу, джазу і соул віддають перевагу люди з високою самооцінкою, комунікабельні, м'які та спокійні. Класичну музику слухають ті, хто також не скаржиться на самооцінку, проте ця категорія - замкнуті, занурені в себе люди. Висока самооцінка властива також для любителів опери (разом з м'якістю), реггі (плюс лінощі, комунікабельність, спокій, м'якість) і репу (комунікабельність).

Середній рівень самооцінки виявили ті, хто воліє слухати кантрі, вестерн (крім того, вони працьовиті і комунікабельні) і танцювальну музику.

Схильні до заниження своїх здібностей любителі стилів інді (вони, до того ж, не схильні до праці і зазвичай неспокійні), хард-року і важкого металу (ліниві, м'які та спокійні).