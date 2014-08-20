Ворожість заважає добре виспатися
17:04, 20 серпня 2014Зарубіжні новини
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Потужний фізіологічний механізм збудження знаходиться в основі високої ворожості
Фото: musclefactory.ru
Вчені провели дослідження за участю 61 добровольця (середній вік - 27,3 року). Рівень їх ворожості оцінили за допомогою спеціальної шкали, а якість сну - за допомогою суб'єктивних і об'єктивних методів. Виявилося, що ці два показники прямо пов'язані, пише toneto.net.
Точні механізми зв'язку поки неясні. На думку авторів дослідження, потужний фізіологічний механізм збудження знаходиться в основі високої ворожості, і ці процеси можуть грати роль у патофізіології безсоння. Ймовірно, що деякі психологічні і поведінкові підходи, використовувані для лікування проблем зі сном, можуть також зменшити ворожість.
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