Часник нормалізує артеріальний тиск

Що допомагає знизити артеріальний тиск і запобігти розвитку мігрені? Фахівці знайшли дуже простий засіб.

Клінічні дослідження фахівців з Університету Аделаїди показали, що нормалізувати підвищений артеріальний тиск допомагає часник. Цей засіб, який є в кожному будинку, знижує тиск на 10 - 20 мм ртутного стовпа.

Було проведено дослідження за участю 50 пацієнтів, які страждають від підвищеного тиску. Протягом 12 тижнів кожен з них щодня отримував по 2 зубчики часнику або по дві капсули, що містять екстракт часнику. До кінця експерименту практично у всіх пацієнтів тиск знизився приблизно на 10 мм ртутного стовпа, відзначає newss.net.ua з посиланням на The Science.

«З гіпертонічною хворобою тиск слід постійно контролювати. Якщо показники з часом зростають, то дозування препаратів теж треба підвищувати. А з допомогою часнику можна утримувати тиск на більш-менш стабільному рівні», - пояснили австралійські фахівці.