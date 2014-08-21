Система "Все включено" змушує відпочиваючих їсти вдвічі більше

Для чоловіків добова норма, необхідна для підтримки ваги, становить приблизно 2500 калорій, а для жінок - 2000 калорій. Згідно з новим дослідженням, в перший день свого відпочинку люди, харчування і напої яких включені у вартість проживання, їдять в два рази більше, пише meddaily.ru з посиланням на The Daily Mail.

Дослідники розпитали фокус-групу про їх раціон харчування під час відпустки. Респонденти розповіли: вони снідають мискою пластівців і доповнюють її традиційним англійським сніданком з яєшнею та беконом, запиваючи все це апельсиновим соком і чаєм або кавою. Енергетична цінність такого сніданку становить близько 1117 калорій.

Після сніданку багато хто випиває свій перший алкогольний напій за день, тим самим, додаючи ще 240 калорій до свого раціону. Деякі відпочиваючі зізналися, що в перший день з'їдають ще і ланч. За вечерею багато неодноразово повертаються до шведського столу. На вечерю припадає близько 2000 калорій. Ще 1418 калорій становить алкоголь, випитий в перший день. В середньому за день відпочиваючі вживають 5756 калорій.

Один з учасників опитування каже: "Я завжди роблю одну і ту ж помилку, відпочиваючи по системі "Все включено". Мені здається, що все безкоштовно, але ж насправді я сам заплатив за це". Інший додає: "Я дивуюся кожен раз, коли поправляюсь за відпустку, але потім згадую все, що їв, і зникає подив. За кордоном я з'їдаю стільки, скільки ніколи не зміг би з'їсти вдома".