Чоловіче безпліддя на 100% пов'язане з рівнем стресу

Стрес є однозначним фактором ризику зниження фертильності у чоловіків через погіршення якості сперми, заявляють вчені. Отже, парам, які бажають завести дитину, потрібно спочатку подбати про психічний стан, пише meddaily.ru з посиланням на The Times of India.

Психологічний стрес шкідливий для сперми, негативно впливає на концентрацію сперматозоїдів, їх зовнішній вигляд, здатність запліднити яйцеклітини. Чим сильніший стрес, тим менше сперматозоїдів в еякуляті. Більш того, підвищується ризик того, що рухливість сперматозоїдів буде порушена, йдеться в дослідженні Колумбійського університету.

Через стрес виробляються гормони-глюкокортикоїди, які можуть знизити рівень тестостерону і вироблення сперматозоїдів. Ще одна причина - окислювальний стрес, що негативно впливає на якість насіння. Це довело обстеження 193 чоловіків 38-49 років.

Чоловіки проходили тести, що оцінюють рівень стресу, викликаний роботою та іншими впливами. Враховувався загальний стан і реальні події, які можуть вести до стресу. І об'єктивно, і суб'єктивно стрес погіршував якість сперми. Примітно: безробітні чоловіки мали зниження якості сперми у порівнянні з працюючими чоловіками, незалежно від рівня стресу на роботі.