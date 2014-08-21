Сіль не така небезпечна, як вважалося

Занепокоєні рівнем споживання солі? Вам, можливо, не варто хвилюватися! «Тріо» досліджень дає нам чітке уявлення про взаємозв'язки між солоною їжею і здоров'ям серця, пише nature.health-ua.org.

Хоча нам говорили протягом багатьох років, щоб ми ретельно спостерігали за рівнем споживання солі, американські експерти впевнені, що нові дані дозволяють нам розслабитися щодо цієї небезпеки.

«Ви не повинні турбуватися з приводу безконтрольного споживання солі», - заявляє доктор Сюзанна Опарил, кардіолог з університету штату Алабама в Бірмінгемі. Чому? Два нових дослідження показали, що для більшості людей - особливо тих, хто молодший 55 років і тих, хто не страждає гіпертонією - є місце в організмі для натрію: норма споживання солі для таких людей становить від 3000 до 6000 мг на день.

Доти, поки споживання натрію зберігається в цьому діапазоні, це не вплине на серцеву функцію або рівень артеріального тиску, показали ці два дослідження. Для порівняння: чайна ложка солі містить близько 2300 мг натрію. Згідно з даними CDC, середній американець отримує близько 3400 мг в день, і 95% американців отримують менше, ніж 6000 мг натрію в день, залежно від регіону США.

Третє дослідження об'єднало результати більш ніж 200 попередніх наукових робіт з усього світу, які вивчали зв'язок між споживанням натрію і здоров'ям серцево-судинної системи. Результати мета-аналізу були досить суперечливі, так що вчені закликають розглядати їх з обережністю. Нові дані не суперечать ідеї, що надлишок солі в раціоні підвищує артеріальний тиск, проте роль натрію у розвитку інфарктів і інсультів переоцінювалася.