Імунітет людини залежить від дати її народження

Вчені порівняли зразки пуповинної крові 100 новонароджених, які з'явилися на світ в Лондоні в травні і листопаді в період 2009-2010 рр. Кров вивчили на вміст вітаміну D і T-клітин. Ці клітини визначають імунну відповідь організму на провокатори інфекції, але деякі T-клітини можуть атакувати власні клітини організму, викликаючи аутоімунні захворювання, пише toneto.net.

Виявилося, що у народжених у травні немовлят вміст вітаміну D був на 20% нижчий, ніж у листопадових, а рівні потенційно шкідливих T-клітин - майже вдвічі вищим. Раніше було встановлено, що вплив вітаміну D під час вагітності пов'язаний з ризиком розвитку розсіяного склерозу. Це дослідження може пояснити, чому люди, що народилися в травні, мають підвищений ризик розвитку цього захворювання.