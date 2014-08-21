Мобільні телефони виявилися небезпечнішими, ніж передбачалося
Любителі поговорити по мобільному телефону вдвічі більше схильні до ризику захворіти на рак
Представники Всесвітньої организації охорони здоров'я оприлюднили результати масштабного дослідження. Протягом 10 років вони вивчали вплив стільникових телефонів на здоров'я чоловіків і жінок з 13 країн світу, пише newss.net.ua.
Виявилося, що любителі поговорити по мобільному телефону в 2 рази більше схильні до ризику захворіти на рак. Причому користувачі мобільних телефонів уразливі не перед одним видом раку, як вважалося раніше, а перед чотирма.
Вчені заявили, що у користувачів мобільними телефонами у кілька разів збільшується ризик розвитку трьох видів раку мозку і раку слинних залоз.
У зв'язку з отриманими даними експерти радять як можна рідше розмовляти по стільниковому телефону, а ось школярам краще взагалі відмовитися від користування цим видом зв'язку. Крім того, не варто носити мобільні телефони в кишенях одягу, бо це може негативно вплинути на здоров'я. Краще покладіть засіб мобільного зв'язку в сумочку.