Мобільні телефони виявилися небезпечнішими, ніж передбачалося

Представники Всесвітньої организації охорони здоров'я оприлюднили результати масштабного дослідження. Протягом 10 років вони вивчали вплив стільникових телефонів на здоров'я чоловіків і жінок з 13 країн світу, пише newss.net.ua.

Виявилося, що любителі поговорити по мобільному телефону в 2 рази більше схильні до ризику захворіти на рак. Причому користувачі мобільних телефонів уразливі не перед одним видом раку, як вважалося раніше, а перед чотирма.

Вчені заявили, що у користувачів мобільними телефонами у кілька разів збільшується ризик розвитку трьох видів раку мозку і раку слинних залоз.

У зв'язку з отриманими даними експерти радять як можна рідше розмовляти по стільниковому телефону, а ось школярам краще взагалі відмовитися від користування цим видом зв'язку. Крім того, не варто носити мобільні телефони в кишенях одягу, бо це може негативно вплинути на здоров'я. Краще покладіть засіб мобільного зв'язку в сумочку.