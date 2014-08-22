Низьке матеріальне становище заважає скинути вагу

Дослідники з Університету Конкордія вважають: велика частина реклами схуднення розрахована на тих, хто готовий платити за різні програми втрати ваги. Через це бідним людям вкрай складно скинути зайву вагу, оскільки вони не можуть дозволити собі спеціальні дієти або членство в тренажерному залі, пише meddaily.ru з посиланням на Science World Report.

Відомо, що малозабезпечені люди частіше страждають від надмірної ваги й ожиріння. Вони віддають перевагу таблеткам для схуднення, які, зрештою, можуть призвести до зворотного результату. "Деякі методи можуть використовуватися незалежно від рівня доходу, але малозабезпечені люди рідше худнуть з допомогою обмеження кількості солодощів і жирної їжі, споживання великої кількості рідини та фізичних вправ", - говорить дослідник Ліза Какинамі.

У дослідженні взяли участь 8000 осіб. Вчені з'ясували: багато методів, до використання яких вдаються молоді американці з бідних сімей, несумісні з національними рекомендаціями. Наприклад, вони частіше пропускають прийоми їжі. "Численні дослідження про боротьбу із зайвою вагою могли заплутати людей. Пора зробити крок назад і оцінити те, що люди знають про ожиріння і зниження ваги", - вважає Ліза Какинамі.