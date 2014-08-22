Деякі професії вважаються несумісними з роллю батьків

Чому буває так, що батьки, які працюють, менше приділяють уваги своїм чадам і частіше сваряться на них? Виною тому час і сили, витрачені на роботу. Що ще? На успіх людини як батька впливає його місце роботи. Такі результати дослідження соціологів з Університету Айови, представлені на щорічній зустрічі Американського соціологічного товариства, пише Здоров'я.

Вчені опитали співвітчизників, наскільки вони задоволені своїми успіхами в ролі батьків, а також які професії асоціюють з певними рисами характеру. Отримані відповіді та оцінки дослідники зіставили на єдиному графіку.

З'ясувалося, що поганими батьками вважають тих, чиї посади асоціюються в свідомості людей з агресією, слабкістю або відсутністю особистого спілкування на роботі. На жаль, представники таких професій - адвокати, заводські робітники, поліцейські, секретарі і політики починають і самі занижувати свої успіхи на ниві материнства або батьківства, не вистоявши перед нескінченним потоком критики та недовіри.

Працівники, яким за службовим обов'язком доводиться багато спілкуватися з людьми, передаючи їм свій досвід або піклування, сприймаються як хороші батьки. Серед щасливчиків, які в цьому плані не відчувають на собі громадського осуду, вчителі, директори шкіл, медичні працівники та професори.

Результати роботи дозволять більш якісно допомагати людям, які незадоволені своїми успіхами на батьківській ниві. Наприклад, психологи, замість того, щоб рекомендувати таким пацієнтам пасивний відпочинок, допоможуть їм розібратися у своїх страхах і навчать менше залежати від громадської думки.