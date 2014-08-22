Учені дослідницького інституту в Чикаго переглянули показники здоров'я дорослих людей і прийшли до дивних висновків. Виявилося, що сімейне становище впливає на здоров'я жінки, пише newss.net.ua.

Як з'ясували фахівці, стабільні тривалі стосунки в шлюбі корисні для здоров'я жінок. А ось розлучення або загибель чоловіка може залишити серйозний відбиток на її здоров'я. Притому повторне заміжжя після розлучення або загибелі допомагає дружині позбутися від наслідків стресу. У жінок, які залишаються самотніми, загальний стан здоров'я значно гірший, ніж у тих, хто вдруге виходить заміж.

«Жінки, які ніколи не вступали в шлюб, частіше скаржаться на своє здоров'я, ніж ті, які неодноразово виходили заміж», - відзначають вчені. У дослідженні брали участь більш як 8000 осіб. Вчені взяли до уваги наявність хронічних захворювань, депресивних станів і стресу, а також сімейний стан учасників експерименту. Нагадаємо, що раніше дослідники довели, що нещасливий шлюб позначається на здоров'ї набагато гірше, ніж самотність.