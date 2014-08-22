Через лихоманку Ебола ПАР закриває кордон з Ліберією, Гвінеєю та Сьєрра-Леоне

Південна Африка закриває кордони для тих, хто прибуває в країну з Ліберії, Гвінеї та Сьєрра-Леоне через спалах епідемії лихоманки Ебола, якою охоплено Західну Африку.

Про це повідомляє Російська служба ВВС.

Як пояснив міністр охорони здоров'я ПАР Аарон Моцоаледі, заборона не буде поширюватися на громадян ПАР, що в'їжджають країну, проте їм доведеться пройти медичний огляд.

На сьогодні кількість жертв Еболи перевищила 1300 осіб. Найбільшу кількість загиблих зафіксовано в Ліберії, Сьєрра-Леоне і Гвінеї.

Минулого тижня Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) заявила про те, що масштаби епідемії Еболи "сильно недооцінені".