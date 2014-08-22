Американські фахівці відзначили, що в умовах економічної кризи все більше людей скаржаться на втому і зниження життєвого тонусу.

Фахівці Forbes опублікували список з 11 способів подолати хронічну втому і повернути життєву енергію. При цьому важливий комплексний підхід: треба приділяти увагу не тільки харчуванню, але і фізичній, а також соціальній активності, повідомляє lady.siteua.org.

11 способів стати енергійнішим:

1. Вживайте менше калорій.

2. Снідайте кожен день.

3. Висипайтеся.

4. Щодня робіть фізичні вправи.

5. Вживайте харчові добавки (у тому числі вітамінні комплекси).

6. Очистіть організм.

7. Намагайтеся уникати стресів.

8. Перевірте щитоподібну залозу.

9. Більше часу проводьте на сонці.

10. Станьте більш організованою.

11. Більше спілкуйтеся.

Будьте здорові!