Думки про кохану людину зміцнюють психічне здоров'я

Попередні дослідження показали, що позитивні емоції можуть захищати людей від фізичних і душевних хвороб. Нещодавно вчені з'ясували: пацієнт, що проходить реабілітацію, наприклад, після інсульту, відновлюється швидше з допомогою коханої людини. У новому дослідженні, проведеному в Західному Університеті Онтаріо, взяли участь 183 добровольці. Учені вимірювали рівень глюкози в їх крові до і після того, як вони думали про свою кохану людину, розповідає meddaily.ru з посиланням на Medical News Today.

При думці про партнера рівень цукру учасників підвищувався, а їх настрій покращувався на короткий час. Якщо вони думали про будь-яку іншу людину протилежної статі або про звичайний ранок, відзначалося незначне зниження рівня глюкози в крові. Ніяких позитивних ефектів у цьому випадку не спостерігалося. Дослідники пов'язують свої висновки з еустресом. Еустрес - позитивний стрес, емоційний стан, породжений приємними, радісними подіями.

Раніше було виявлено, що думки про партнера підвищують рівень кортизолу. Кортизол - стероїдний гормон, який виділяється у відповідь на стрес. "Стрес, викликаний любов'ю, супроводжується позитивними емоціями, а не негативними, тому він корисний", - пояснює дослідник Сара Стентон. Вчені відзначили, що дані ефекти спостерігалися не тільки у тих пар, відносини яких почалися недавно, але і у людей, які довго були разом.