"Правило великого пальця" допомагає дотримуватися норми зі спиртним

Вчені з Університету Айови і Корнельського університету вигадали, як легко контролювати споживання спиртних напоїв. Вони вивели "правило великого пальця", пише meddaily.ru з посиланням на Ani News. Плюс, виявилося, що Індекс маси тіла впливав на те, скільки чоловіки собі наливали. Але даний фактор ніяк не впливав на жінок.

"Правило великого пальця" передбачає те, що людина не повинна наливати більше ніж на два пальці, якщо відміряти від зовнішньої межі. Це десь півкелиха (келих заповнений на висоту великого пальця, якщо дивитися від дна). І якщо людина користується цим правилом, то, незалежно від її статі та Індексу, вона наллє собі менше.

Приблизно 70% учасників дослідження використовували дане правило (наливали в середньому на 20% менше). Але чоловіки з підвищеним Індексом, які не користувалися правилом, наливали на 31% більше, якщо вони потрапляли до групи здорових або мають зайву вагу, і на 26%, якщо Індекс був у нормі. У жінок Індекс приблизно в межах норми передбачав, що вони наливали на 27% менше, якщо використовувалося правило.