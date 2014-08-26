Що може спричинити збій у репродуктивній функції чоловіка

Нездорове харчування, погана екологія, стреси, гіподинамія завдають істотної шкоди чоловічому здоров'ю, що впливає і на його репродуктивну функцію, пише nashamama.com.

Варто знати, що після незахищеного статевого акту сперматозоїди зберігають свою життєздатність в організмі жінки протягом двох - трьох діб. Тому при бажанні зачаття дитини рекомендується здійснювати статевий акт на стадії овуляції кожні два - три дні, так як в цей період жіночий організм більш всього готовий до запліднення.

Як показує сучасна медична статистика, близько 20% випадків бездітності припадає на чоловіче безпліддя.