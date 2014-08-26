М'ясо - продукт жіночої краси та молодості

Раніше багато дослідників вважали, що червоне м'ясо навпаки шкідливе для жінок, а замінити його потрібно рибою або птицею. Вийшло вже безліч вказівок дієтологів про обмеження в раціоні червоного м'яса і заміни його на фрукти та овочі. На основі дослідження раціону харчування 84 тисяч жінок в 2006 році був зроблений висновок, що воно на третину підвищує ризик коронарної хвороби серця. На даний момент вчені потребують додаткових дослідженнь властивостей цього продукту та пропонують жінкам зупинитися на пів порції такого м'яса, пише u-news.com.ua.

Проте професор Майкл Рассел з'ясував, що ні птиця, ні риба не може замінити джерело тваринного білка, отримуваного з червоного м'яса.

Крім того червоне м'ясо містить багато заліза, яке необхідне для виробництва червоних кров'яних клітин, у свою чергу його дефіцит призводить до анемії, втоми, зниження працездатності, порушення сну, депресії. Нігті стають ламкими, волосся січеться, а шкіра злущується, під очима з'являються темні кола. Недолік заліза також негативно позначається на репродуктивній функції.

Фахівці Центру з контролю і профілактики захворювань США вважають, що нежирне м'ясо підтримує баланс холестерину в крові, робить серцево-судинну систему витривалішою і знижує кількість збоїв в обмінних процесах. Такий баланс безпосередньо впливає на стан волосся, нігтів, шкіри, тобто формує свіжість зовнішнього вигляду жінки. Необхідні для здорового вигляду елементи не можуть бути отримані в достатній кількості з морепродуктів, тому всім бажаючим затримати молодість жінкам-вегетарианкам доведеться серйозно задуматися над своєю дієтою.