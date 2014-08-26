На боротьбу з епідемією лихоманки Ебола на заході Африки може піти декілька місяців - ВООЗ
12:47, 26 серпня 2014Зарубіжні новини
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За останніми даними ВООЗ, померли вже 1427 людей - більш як половина хворих
Фото: REUTERS
На боротьбу з епідемією лихоманки Ебола на заході Африки може піти декілька місяців, вважає Всесвітня організація охорони здоров'я.
Як повідомляє Радіо Свобода, за останніми даними ВООЗ, померли вже 1427 людей - більш як половина хворих.
22 серпня експерти ВООЗ повідомили, що справжні масштаби епідемії невідомі, оскільки багато сімей приховують хворих рідних; крім того, є так звані "тіньові зони" - райони, в які медики просто не можуть дістатися.
Вогнища лихоманки Ебола зареєстровані в Ліберії, Сьєрра-Леоне, Гвінеї і Нігерії
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