На боротьбу з епідемією лихоманки Ебола на заході Африки може піти декілька місяців - ВООЗ

На боротьбу з епідемією лихоманки Ебола на заході Африки може піти декілька місяців, вважає Всесвітня організація охорони здоров'я.

Як повідомляє Радіо Свобода, за останніми даними ВООЗ, померли вже 1427 людей - більш як половина хворих.

22 серпня експерти ВООЗ повідомили, що справжні масштаби епідемії невідомі, оскільки багато сімей приховують хворих рідних; крім того, є так звані "тіньові зони" - райони, в які медики просто не можуть дістатися.

Вогнища лихоманки Ебола зареєстровані в Ліберії, Сьєрра-Леоне, Гвінеї і Нігерії