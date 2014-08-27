Сніданок давно визнаний найважливішим прийомом їжі. Вважається, що він заряджає енергією і не дає нам переїдати протягом дня. Нове дослідження вчених з Університету Бата показало: сніданок не такий важливий, як передбачалося, пише meddaily.ru з посиланням на The Daily Mail. Дослідники з'ясували, що перший прийом їжі за день практично не впливає на наступні перекушування або розміри порцій. Він також не чинить впливу на обмін речовин. Міцне здоров'я людей, які ситно снідають, може бути обумовлено їх прихильністю до правильного харчування в цілому.

Після шести тижнів експерименту вчені не виявили ніяких відмінностей в обміні речовин у тих, хто практично нічого не їв на сніданок, і тих, хто вживав 700 калорій до 11 ранку. Основна різниця була в тому, що ті, хто не снідав, споживали менше калорій за весь день. Це йде врозріз з давньою теорією, що люди, які пропускають сніданок, з жадібністю накидаються на їжу пізніше. Однак учасники, які снідали, часто витрачали більше енергії (близько 442 калорій) і були активними в основному вранці після їжі. Також у них відзначалися більш стабільні показники цукру в крові.

Дослідник Джеймс Беттс говорить: "Багато хто знає, що сніданок - найважливіший прийом їжі. Однак науці донині невідомо, яким чином сніданок впливає на здоров'я, і чи робить він це взагалі. Люди, які регулярно снідають, як правило, стрункіші і здоровіші інших. У них більш збалансований раціон харчування, і вони більше займаються спортом". В іншому дослідженні, опублікованому раніше, вчені з Університету Алабами розділили добровольців на три групи. Одна група пропускала сніданок, інша - завжди снідала, а учасники з третьої групи харчувалися так само, як і до початку дослідження. Через чотири місяці втрати у вазі добровольців з усіх трьох груп були незначними (не більше 0,5 кілограма).