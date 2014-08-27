Засоби боротьби з небезпечними згустками крові в судинах поповнилися дешевим і поширеним препаратом - аспірином. Про це йдеться в статті, опублікованій в журналі Circulation, пише lenta-ua.net.

Венозна тромбоемболія - це захворювання кровоносних судин, при якому у венах ніг виникає закупорка зі згустку крові - тромб, який може потім або заблокувати вену, або відірватися і застрягти в якому-небудь іншому місці кровоносної системи організму. Дуже часто це призводить до інфаркту, а в разі тромбу в голові - до інсульту.

В даний момент існує ряд ліків-антикоагулянтів (наприклад, варфарин), які приймаються протягом 6-12 місяців після виявлення тромбу і знижують рівень згортання крові, сприяючи таким чином не тільки розсмоктуванню згустку крові, але і запобіганню появи нових тромбів.

Однак у деяких пацієнтів ці препарати призводять до кровотеч, а протипоказання дозволяють користуватися ними далеко не всім. Крім цього, існує ризик появи нового згустку, коли прийом антикоагулянту вже завершено.

Міжнародна група вчених з проекту INPSIRE два роки спостерігала за 1224 пацієнтами з діагностованою тромбоемболією, які щодня приймали по 100 мг аспірину.

В результаті експерименту з'ясувалося, що аспірин знижує ймовірність появи нових тромбів на 42%.

Вчені відзначають, що це свідчить про меншу ефективності аспірину у порівнянні зі звичайними антикоагулянтами, проте він має ряд переваг.

Прийом аспірину не вимагає лікарського спостереження і має в 10 разів меншу ймовірність появи кровотеч у порівнянні з таблетками-антикоагулянтами. Ми переконані, що він стане альтернативним засобом для продовження превентивного лікування, спрямованого проти венозної тромбоемболії, тобто вже після 6-12-месячного прийому антикоагулянтів.

Також вчені вважають, що повністю замінювати антикоагулянти аспірином не варто, і потрібно застосовувати його або в разі непереносимості стандартних таблеток, або як продовження лікування після основного курсу.