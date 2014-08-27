Як навчитися контролювати свої емоції в стресових ситуаціях

Як керувати своїм гнівом? Головний крок до контролю гніву - усвідомити, що гнів заважає вам жити, і ви готові працювати над собою.

Вам важливо розділяти себе і свій гнів. Постежте за собою, особливо в хвилини, коли перебуваєте під дією стресу і вас легко вивести з рівноваги, пише moirebenok.ua.

Спробуйте познайомитися зі своїм гнівом. Він у якійсь мірі ваш помічник: маркує ситуації, в яких ви можете діяти по-новому. А значить, рости над собою і труднощами.

Відзначайте закономірності. Коли, в яких умовах такий стан виникає найчастіше? Що передує гніву?

В який час доби частіше виникає вибух агресії? Чи можете ви в цей момент переключити увагу на інші дії, предмети? До речі, перемикання на глибоке дихання допомагає заспокоїтися.

У хвилини, коли ви разгневані, зробіть для себе що-небудь приємне, що могло би вас заспокоїти. Розслабтеся. Випийте чашку чаю. Послухайте улюблену музику. Скинути напругу допоможуть заняття фізкультурою і спортом.

У складних ситуаціях постарайтеся діяти з позиції любові, як ніби ви дуже добра і мудра людина. У ваших силах навчитися прямо заявляти про свої почуття, що дасть вихід негативним емоціям. Наприклад: «Я засмучений, хочу заспокоїтися. Я побуду в іншій кімнаті» і т.д.

Намагайтеся не доторкатися до іншого людині в момент роздратування.